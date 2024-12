Se il -41 di plus-minus di Curry sicuramente non è esaltante, non lo è nemmeno il -42 di Draymond Green nei 19 minuti in cui è rimasto in campo. Coach Kerr ha deciso di tenerlo in quintetto insieme a Kevon Looney, retrocedendo quindi Jonathan Kuminga in panchina dopo aver detto di volergli dare la possibilità di mostrare di cosa è capace, mentre Green non ha lasciato traccia in campo. Per la prima volta in carriera con almeno 10 minuti in campo ha chiuso con zero punti, zero rimbalzi e zero assist, sbagliando quattro conclusioni dal campo e commettendo 4 palle perse e 4 falli. "Ci hanno fatto il c…" ha commentato al termine del match