Anche se l’ultima stagione e quella in corso non sono state all’altezza della sua nomea, Butler continua a vantare molti estimatori in tutta la NBA. Non solo, come è ormai consuetudine in situazioni del genere, il giocatore avrebbe presentato al front office degli Heat una lista di destinazioni a lui gradite. E Dallas, Golden State e Phoenix, prime in quella lista, sembrano ricambiare l’interesse di Butler, ma allo stesso tempo sussistono condizioni oggettive che rendono difficile uno scambio con queste tre squadre. Mavs e Warriors, per far quadrare la trade dal punto di vista economico, dovrebbero cedere diversi elementi del loro roster, indebolendo così in maniera palese la squadra, oppure trovare una terza squadra disposta a facilitare lo scambio. I Suns, in teoria, avrebbero la carta Bradley Beal da giocarsi, ma nel contratto dell’ex Washington c’è anche una “no trade clause” che di fatto gli consentirebbe di opporsi all’eventuale scambio. Gli Heat, inoltre, avrebbero già manifestato la loro riluttanza ad accollarsi l’oneroso accordo in essere con Beal (110 milioni di dollari con scadenza giugno 2027). La situazione, insomma, sembra complicata e davvero incerta, mentre l’unica certezza al momento consiste nella comune volontà di separarsi espressa da Butler e ora anche da Miami. Resta da vedere se questa volontà sarà sufficiente per trovare una soluzione gradita a entrambe le parti.