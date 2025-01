In una partita che fin da subito sembra indirizzata verso un alto punteggio, sono i Bulls ad avere la meglio grazie all’accelerata nel 3° quarto, chiuso con un parziale di 41-17, senza più permettere a New York di rifarsi sotto da lì in avanti. Zach LaVine (33 punti e 7 assist) e Jalen Brunson (33 punti e 8 assist) si danno battaglia in una gara per larghi tratti spettacolare e che, almeno per una serata, non fa trasparire la consistente distanza in classifica tra le due squadre

