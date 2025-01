OKC-Boston alle 21.30 su Sky e in LIVE STREAMING

Non stupitevi se al termine della stagione Oklahoma City contro Boston sarà la finale NBA. I Thunder e i Celtics sono infatti due delle migliori squadre della lega e hanno più di un motivo per ritenersi le più grandi candidate a raggiungere la finale che si terrà nel prossimo giugno per assegnare il Larry O’Brien Trophy. Per questo la partita di questa sera — in diretta alle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in live streaming aperto a tutti qui su SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — diventa di importanza capitale per entrambe le squadre, che vogliono mandare un messaggio al resto della lega. I Thunder padroni di casa devono difendere una striscia di 14 successi consecutivi, intervallati dalla sconfitta in finale di NBA Cup contro Milwaukee che però non conta per il record della regular season; i Celtics invece, dopo un dicembre balbettante (8 vittorie e 6 sconfitte il loro record), hanno cominciato il 2025 con due successi in trasferta contro Minnesota e Houston in back-to-back pur non potendo contare su Jaylen Brown, in dubbio anche per la partita di stasera per un problema alla spalla. Jayson Tatum però non vorrà sfigurare in un testa a testa diretto contro un altro candidato MVP come Shai Gilgeous-Alexander: partite come questa sono quelle che rimangono maggiormente nelle teste dei votanti a fine anno per assegnare il premio individuale più ambito della stagione, ed entrambi i leader delle squadre devono continuare a mantenere alto il loro livello delle prestazioni per battere altri candidati come Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo. Sarà anche la sfida tra la miglior difesa della NBA (quella di OKC) contro il secondo miglior attacco (quello di Boston), un ulteriore scontro di stili che rende assolutamente imperdibile questo appuntamento in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming aperto a tutti qui su SkySport.it