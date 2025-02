È l’aspetto forse meno avvincente del mercato NBA, ma di cui non si può non tenere conto: quello economico. Alcune squadre superano di poco la soglia che porta al pagamento della salatissima luxury tax, come Cleveland (per 1.9 milioni di dollari) e New Orleans (per 1.4 milioni di dollari), e potrebbero provare a cedere contratti per evitare l’ulteriore esborso. Altre, come Indiana, Brooklyn, Atlanta e Memphis sono al momento poco sotto a quella soglia, ed è probabile che le loro scelte di mercato saranno orientate anche dall’esigenza di non superarla