Il voto sarebbe stato anche più basso se non fosse per il rispetto che è dovuto a un futuro Hall of Famer come Anthony Davis, ma c’è la reale possibilità che lo scambio con Doncic sia un momento di svolta in negativo per l’intera franchigia. Checché ne dica Nico Harrison, i Mavs escono da questa deadline enormemente meno competitivi sia nel presente che nel futuro: il roster ha guadagnato in profondità, ma ha un enorme vuoto di ball-handling alle spalle di Kyrie Irving e un surplus di lunghi, costringendo PJ Washington e Klay Thompson a “scalare” in basso di una posizione per trovare spazio. “Il tempo dirà se ho ragione” ha detto Harrison: per il momento, la bocciatura deve essere netta — anche per aver preso un Caleb Martin in condizioni precarie