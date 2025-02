Lakers-Pacers alle 22 su Sky e in LIVE STREAMING

La data dell’8 febbraio doveva essere quella dell’esordio di Luka Doncic con i Los Angeles Lakers, ma per vedere lo sloveno in gialloviola bisognerà attendere ancora qualche giorno. Doncic infatti è ancora segnato come “out” nella lista degli infortunati dei Lakers e quindi non prenderà parte al matinée contro gli Indiana Pacers, da seguire in diretta a partire dalle 22 su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti anche qui su SkySport.it con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua. Una sfida tra due squadre particolarmente in forma: i Lakers hanno vinto 8 delle ultime 9 partite e sono reduci da quattro successi in fila, di cui gli ultimi due contro i Clippers e i Golden State Warriors con un LeBron James assolutamente dominante (42 punti nell’ultima contro Steph Curry e compagni). Dall’altra parte i Pacers, all’ultima di quattro partite consecutive in trasferta sulla costa Ovest, hanno vinto 12 delle 15 partite disputate nel nuovo anno e a loro volta hanno sbancato l’Intuit Dome due giorni fa, presentandosi a casa dei Lakers forti di un record di 29 vittorie e 21 sconfitte per il quarto posto nella Eastern Conference. Al di là del rammarico per l’assenza di Doncic (il cui debutto dovrebbe quindi avvenire nella notte tra lunedì e martedì in casa contro gli Utah Jazz), rimane l’assoluto interesse per una sfida tra due squadre che vogliono risalire ulteriormente la classifica come già hanno cominciato a fare nel 2025: appuntamento alle 22 su Sky Sport NBA e qui su SkySport.it per la sfida tra Lakers e Pacers.