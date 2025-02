Vittoria dominante per i Pistons contro Philadelphia, andando avanti anche di 34 lunghezze ad inizio ripresa e non tornando più in svantaggio nonostante l’assenza di Cade Cunningham. Anche quando gli ospiti riescono a rientrare fino al -11, ci pensano due triple in fila del grande protagonista di serata a rimettere le cose a posto: Malik Beasley si regala una prestazione da 36 punti, suo nuovo massimo in carriera, accompagnato dai 22 dell’ex Tobias Harris. Tyrese Maxey si ferma a 27 punti e interrompe la sua striscia id 16 gare in fila sopra quota 28, mentre un nervosissimo Joel Embiid litiga pesantemente in panchina con Kelly Oubre in una serata in cui 20 dei suoi 23 punti arrivano nella ripresa

