Grizzlies e Suns danno vita a una sfida ad altissimo punteggio risolta solamente dopo un tempo supplementare. Le giocate decisive sono quelle di Ja Morant, che forza l’overtime con un grande canestro in controtempo a 1.4 secondi dalla fine e poi suggella il supplementare con l’assist per la schiacciata di Jaylen Wells a 9.1 secondi dal termine per il +3. In totale sono 29 i suoi punti con 8 assist, seguito dai 28 di Jaren Jackson Jr. (uscito per falli nel quarto periodo) e i 25 di Desmond Bane per tornare al secondo posto a Ovest. Ai Suns non bastano cinque giocatori sopra quota 20 punti come non accadeva dal 1990, guidati dai 28 di Booker, i 25 di Durant, i 24 di Beal, i 23 di Bol Bol (massimo stagionale) e i 21 di Grayson Allen, senza evitare la sesta sconfitta nelle ultime sette

