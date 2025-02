Un nuovo spot ideato dal proprio sponsor, con al centro della scena una nuova, fiammante Koenigsegg, ha fatto molto parlare nelle ore immediatamente precedenti alla prima sfida di Luka Doncic da avversario contro i "suoi" Dallas Mavericks, la squadra che ha scelto di scambiarlo solo tre settimane fa. Nello spot, infatti, viene inquadrata da dietro l'auto con una targa texana con il numero 77 (e la sagoma dello stato tra le due cifre) prima che il proprietario arrivi a cambiarla di persona con una nuova targa sempre con il 77 ma la scritta L.A.. La colonna sonora, intanto, canta: "All my ex's live in Texas" ("tutte le mie ex vivono in Texas", un successo di George Strait), prima che a video compaia la scritta: "Full tank, no mercy", traducibile come "Nessuna pietà, serbatoio pieno". E proprio la vistosa Koenigsegg color viola ha fatto il suo "trionfale" arrivo alla Crypto.com Arena proprio pochi minuti prima della palla a due tra Lakers e Mavs, attirando ovviamente la curiosità dei tifosi all'arena, che hanno fatto la fila per farsi fotografare di fianco all'auto.