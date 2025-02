“Capisco perché in tanti vogliano inserirmi in uno scambio” ha quindi detto Durant, “è così che funziona il business della NBA”. Nel caso della trade che l’avrebbe riportato a Golden State, però, KD ha avuto la possibilità di dire no e non si è tirato indietro: “Se uno scambio non ha senso per me e ho la possibilità di fermarlo, perché non farlo?”. La questione mercato, e anche quella con gli Warriors, però, non sembra affatto chiusa. “Arriviamo alla fine di questa stagione e se in estate uno scambio sarà ancora la mossa che vorremo fare nella offseason, allora troveremo un modo di farla accadere”