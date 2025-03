La terza vittoria in fila per i Knicks arriva ancora una volta in rimonta, recuperando 19 punti di svantaggio per forzare l’overtime e vincere sul campo degli Heat. Jalen Brunson è il leader per gli ospiti con 31 punti, realizzando la tripla del sorpasso a 2:27 dalla fine del supplementare per dare il via a un parziale di 7-0 che ha deciso la partita. Ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Bam Adebayo e i 22 di Tyler Herro, perdendo un match che sembrava in controllo

