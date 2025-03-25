Introduzione
Due avvertenze: 1) per quintetti non si intendono i quintetti base ma le combinazioni (lineup) a cinque che danno i migliori risultati quando stanno in campo assieme; 2) in considerazione vengono presi solo i quintetti con almeno 150 minuti di "vissuto cestistico" condiviso. E mentre mancano circa tre settimane all'inizio dei playoff e le squadre cercano di trovare le combinazioni di giocatori capaci di portarle più lontante, un'occhiata a questa classifca è quanto mai interessante. E fa scoprire quintetti che si potrebbero trovare in campo con sempre più continuità da fine aprile in avanti
Quello che devi sapere
11) CLEVELAND CAVS: +11.4
- DARIUS GARLAND
- DONOVAN MITCHELL
- MAX STRUS
- EVAN MOBLEY
- JARRETTA ALLEN
MINUTI: 195
GARE: 18
EFFICIENZA OFFENSIVA: 115.6
EFFICIENZA DIFENSIVA: 104.2
10) DENVER NUGGETS: +11.9
- JAMAL MURRAY
- CHRISTIAN BRAUN
- MICHAEL PORTER JR.
- PEYTON WATSON
- NIKOLA JOKIC
MINUTI: 158
GARE: 13
EFFICIENZA OFFENSIVA: 127.0
EFFICIENZA DIFENSIVA: 115.1
8) INDIANA PACERS (b): +12.1
- TYRESE HALIBURTON
- ANDREW NEMBHARD
- AARON NESMITH
- PASCAL SIAKAM
- MYLES TURNER
MINUTI: 289
GARE: 19
EFFICIENZA OFFENSIVA: 117.2
EFFICIENZA DIFENSIVA: 105.1
8) INDIANA PACERS (a): +12.1
- TYRESE HALIBURTON
- ANDREW NEMBHARD
- BENNEDICT MATHURIN
- PASCAL SIAKAM
- MYLES TURNER
MINUTI: 422
GARE: 34
EFFICIENZA OFFENSIVA: 114.4
EFFICIENZA DIFENSIVA: 102.3
7) SAN ANTONIO SPURS: +12.6
- CHRIS PAUL
- JULIAN CHAMPAGNIE
- STEPHON CASTLE
- HARRISON BARNES
- VICTOR WEMBANYAMA
MINUTI: 177
GARE: 21
EFFICIENZA OFFENSIVA: 124.8
EFFICIENZA DIFENSIVA: 112.2
6) ORLANDO MAGIC: +13.0
- COLE ANTHONY
- KENTAVIOUS CALDWELL-POPE
- FRANZ WAGNER
- PAOLO BANCHERO
- WENDELL CARTER JR.
MINUTI: 185
GARE: 14
EFFICIENZA OFFENSIVA: 116.5
EFFICIENZA DIFENSIVA: 103.5
5) SACRAMENTO KINGS: +14.8
- KEON ELLIS
- MALIK MONK
- DEMAR DEROZAN
- KEEGAN MURRAY
- DOMANTAS SABONIS
MINUTI: 190
GARE: 34
EFFICIENZA OFFENSIVA: 118.9
EFFICIENZA DIFENSIVA: 104.1
4) OKLAHOMA CITY THUNDER: +16.3
- SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
- CASON WALLACE
- LU DORT
- JALEN WILLIAMS
- ISAIAH HARTENSTEIN
MINUTI: 298
GARE: 24
EFFICIENZA OFFENSIVA: 117.6
EFFICIENZA DIFENSIVA: 101.3
3) BOSTON CELTICS: +17.3
- JRUE HOLIDAY
- DERRICK WHITE
- JAYLEN BROWN
- JAYSON TATUM
- AL HORFORD
MINUTI: 265
GARE: 23
EFFICIENZA OFFENSIVA: 122.0
EFFICIENZA DIFENSIVA: 104.7
2) L.A. CLIPPERS: +23.6
- JAMES HARDEN
- DERRICK JONES JR.
- NORMAN POWELL
- KAWHI LEONARD
- IVICA ZUBAC
MINUTI: 184
GARE: 16
EFFICIENZA OFFENSIVA: 125.4
EFFICIENZA DIFENSIVA: 101.8
1) MEMPHIS GRIZZLIES: +25.2
- JA MORANT
- DESMOND BANE
- JAYLEN WELLS
- JAREN JACKSON JR.
- ZACH EDEY
MINUTI: 183
GARE: 20
EFFICIENZA OFFENSIVA: 126.6
EFFICIENZA DIFENSIVA: 101.4