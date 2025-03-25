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NBA, la Top 10 (+1) dei quintetti che funzionano meglio per Net Rating. CLASSIFICA

NBA

Introduzione

Due avvertenze: 1) per quintetti non si intendono i quintetti base ma le combinazioni (lineup) a cinque che danno i migliori risultati quando stanno in campo assieme; 2) in considerazione vengono presi solo i quintetti con almeno 150 minuti di "vissuto cestistico" condiviso. E mentre mancano circa tre settimane all'inizio dei playoff e le squadre cercano di trovare le combinazioni di giocatori capaci di portarle più lontante, un'occhiata a questa classifca è quanto mai interessante. E fa scoprire quintetti che si potrebbero trovare in campo con sempre più continuità da fine aprile in avanti

Quello che devi sapere

11) CLEVELAND CAVS: +11.4

  • DARIUS GARLAND
  • DONOVAN MITCHELL
  • MAX STRUS
  • EVAN MOBLEY
  • JARRETTA ALLEN

 

MINUTI: 195

GARE: 18

EFFICIENZA OFFENSIVA: 115.6

EFFICIENZA DIFENSIVA: 104.2

 

11) CLEVELAND CAVS: +11.4

10) DENVER NUGGETS: +11.9

  • JAMAL MURRAY
  • CHRISTIAN BRAUN
  • MICHAEL PORTER JR.
  • PEYTON WATSON
  • NIKOLA JOKIC

 

MINUTI: 158

GARE: 13

EFFICIENZA OFFENSIVA: 127.0

EFFICIENZA DIFENSIVA: 115.1

10) DENVER NUGGETS: +11.9

8) INDIANA PACERS (b): +12.1

  • TYRESE HALIBURTON
  • ANDREW NEMBHARD
  • AARON NESMITH
  • PASCAL SIAKAM
  • MYLES TURNER

 

MINUTI: 289

GARE: 19

EFFICIENZA OFFENSIVA: 117.2

EFFICIENZA DIFENSIVA: 105.1

8) INDIANA PACERS (b): +12.1

8) INDIANA PACERS (a): +12.1

  • TYRESE HALIBURTON
  • ANDREW NEMBHARD
  • BENNEDICT MATHURIN
  • PASCAL SIAKAM
  • MYLES TURNER

 

MINUTI: 422

GARE: 34

EFFICIENZA OFFENSIVA: 114.4

EFFICIENZA DIFENSIVA: 102.3

8) INDIANA PACERS (a): +12.1

7) SAN ANTONIO SPURS: +12.6

  • CHRIS PAUL
  • JULIAN CHAMPAGNIE
  • STEPHON CASTLE
  • HARRISON BARNES
  • VICTOR WEMBANYAMA

 

MINUTI: 177

GARE: 21

EFFICIENZA OFFENSIVA: 124.8

EFFICIENZA DIFENSIVA: 112.2

7) SAN ANTONIO SPURS: +12.6

6) ORLANDO MAGIC: +13.0

  • COLE ANTHONY
  • KENTAVIOUS CALDWELL-POPE
  • FRANZ WAGNER
  • PAOLO BANCHERO
  • WENDELL CARTER JR.

 

MINUTI: 185

GARE: 14

EFFICIENZA OFFENSIVA: 116.5

EFFICIENZA DIFENSIVA: 103.5

6) ORLANDO MAGIC: +13.0

5) SACRAMENTO KINGS: +14.8

  • KEON ELLIS
  • MALIK MONK
  • DEMAR DEROZAN
  • KEEGAN MURRAY
  • DOMANTAS SABONIS

 

MINUTI: 190

GARE: 34

EFFICIENZA OFFENSIVA: 118.9

EFFICIENZA DIFENSIVA: 104.1

5) SACRAMENTO KINGS: +14.8

4) OKLAHOMA CITY THUNDER: +16.3

  • SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
  • CASON WALLACE
  • LU DORT
  • JALEN WILLIAMS
  • ISAIAH HARTENSTEIN

 

MINUTI: 298

GARE: 24

EFFICIENZA OFFENSIVA: 117.6

EFFICIENZA DIFENSIVA: 101.3

4) OKLAHOMA CITY THUNDER: +16.3

3) BOSTON CELTICS: +17.3

  • JRUE HOLIDAY
  • DERRICK WHITE
  • JAYLEN BROWN
  • JAYSON TATUM
  • AL HORFORD

 

MINUTI: 265

GARE: 23

EFFICIENZA OFFENSIVA: 122.0

EFFICIENZA DIFENSIVA: 104.7

3) BOSTON CELTICS: +17.3

2) L.A. CLIPPERS: +23.6

  • JAMES HARDEN
  • DERRICK JONES JR.
  • NORMAN POWELL
  • KAWHI LEONARD
  • IVICA ZUBAC

 

MINUTI: 184

GARE: 16

EFFICIENZA OFFENSIVA: 125.4

EFFICIENZA DIFENSIVA: 101.8

2) L.A. CLIPPERS: +23.6

1) MEMPHIS GRIZZLIES: +25.2

  • JA MORANT
  • DESMOND BANE
  • JAYLEN WELLS
  • JAREN JACKSON JR.
  • ZACH EDEY

 

MINUTI: 183

GARE: 20

EFFICIENZA OFFENSIVA: 126.6

EFFICIENZA DIFENSIVA: 101.4

1) MEMPHIS GRIZZLIES: +25.2
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