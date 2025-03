Le 9 triple doppie accumulate in stagione hanno regalato a Hart un primato non da poco, battendo un record che durava dal 1969 e che aveva come protagonista un’autentica leggenda di casa Knicks come Clyde Frazier. Come ha festeggiato l’ex Lakers e Pelicans? Invece di portarsi a casa il pallone usato in partita l’ha regalato al compagno Kevin McCullar Jr., al rientro in campo dopo un lungo infortunio e autore dei suoi primi punti in NBA