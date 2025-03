La peggior notizia della serata dei Suns non è nemmeno la "ripassata" presa in casa dai Rockets, ma la distorsione alla caviglia subita da Kevin Durant a metà terzo quarto senza più rientrare in campo, complice anche un punteggio già ampiamente compromesso. I Rockets infatti erano avanti di 29 lunghezze già all’intervallo, guidati alla fine dai 33 punti di Jalen Green e da altri sette compagni in doppia cifra in una gara mai in discussione in cui hanno tirato meglio da tre punti (58%) che dal campo (57%), rendendo inutili i 28 punti di Devin Booker per i Suns — arrivati alla terza sconfitta in fila e scivolati a due gare di distanza da Dallas per il decimo posto a Ovest