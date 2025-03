Cleveland doma i Clippers: 60 vittorie in stagione

Cleveland fa sempre gara di testa e, pur senza mai chiudere veramente i conti, vince contro i Clippers 127-122 per salire a quota 60 successi in stagione. Mitchell, Mobley e Allen chiudono tutti sopra quota 20, mentre agli ospiti — privi di Kawhi Leonard tenuto a riposo — non bastano sei giocatori in doppia cifra guidati dai 34 di Norman Powell

L’assenza di Kawhi Leonard in casa Clippers, tenuto a riposo nella prima di due gare in back-to-back in trasferta, toglie un po’ di pepe al match ma non toglie nulla alla vittoria di Cleveland, che rimane avanti per tutto il match e porta a casa il successo numero 60 in stagione, come non accadeva dal 2009-10. I padroni di casa toccano il massimo vantaggio sul +18 ma non chiudono mai veramente i conti, complice l’ottimo spirito con cui i Clippers approcciano tutto il match e non si danno mai per vinti. A fare la differenza alla fine sono i tre giocatori sopra quota 20 per i padroni di casa, guidati dai 25 con 12 rimbalzi di Jarrett Allen (11/12 al tiro), i 24 con 12 rimbalzi di Donovan Mitchell e i 22 di uno splendido Evan Mobley che aggiunge anche 7 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate alla sua partita, dominando nel pitturato (62-42) e nei punti in contropiede (30-8).