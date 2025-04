Quella di stanotte sarà la 55^ sfida in carriera tra Curry e James, con un vantaggio di 14-12 in regular season in favore di LeBron e di 17-11 per Curry ai playoff. Le cifre individuali dei due in regular season pendono dalla parte del Re: 30.1 punti, 9.3 rimbalzi e 7.2 assist di media contro i 24.4 punti, 4.2 rimbalzi e 6.5 assist di Curry, con una discrepanza minima anche nella percentuale da tre punti (40.1% per Steph, 39.3% per LeBron, seppur con volume doppio per il 30 degli Warriors rispetto alla stella dei Lakers)