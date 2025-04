Pur avendolo tolto dalla rotazione, gli Warriors comunque valutano Kuminga come un asset da non perdere a zero. In questo scenario ipotetico perderebbero Kuminga in cambio di una scelta potenzialmente interessante come quella del 2031, sostituirebbero Hield con un tiratore più giovane (e meno ondivago in difesa) come Kispert e un centro di stazza come Jackson-Davis (ormai fuori dalla rotazione) con un veterano come Valanciunas