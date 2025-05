Esattamente come OKC nella serie contro Denver, anche Minnesota in gara-2 non si fa sorprendere e mette subito le cose in chiaro contro una Golden State priva di Steph Curry, cominciando con un parziale di 13-0 che indirizza immediatamente la partita nelle loro mani. I padroni di casa toccano anche il+22 nel corso del primo tempo, ma nel terzo quarto concedono agli Warriors di rientrare fino al -7 prima di accelerare di nuovo e riportarsi ben oltre la doppia cifra di vantaggio, arrivando anche a +25 come massimo scarto nel corso del quarto periodo. La serie si trasferisce a San Francisco in parità, per un weekend di fuoco con gara-3 prevista nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 in diretta su Sky Sport NBA

