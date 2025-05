I Boston Celtics per come sono costruiti adesso costano uno sproposito: tenendo lo stesso roster arriverebbero a pagare qualcosa come 500 milioni di dollari per un roster che senza Tatum non può competere per il titolo. Il modo più veloce per togliersi dal "second apron", che limita fortemente le possibilità di muoversi sul mercato, è quello di cedere un contratto pesante a una squadra con ampio spazio salariale. Ecco perché Brooklyn, che ha più spazio di chiunque altro, potrebbe accogliere a braccia aperte una stella come Brown che guadagnerà 53.1 milioni di dollari il prossimo anno (e 65 nel 2028-29) cedendo in cambio tre prime scelte al Draft, oltre a due giovani come Thomas e Clowney