Su ogni partita di Denver vige un dubbio amletico: che versione di Westbrook si presenterà, quella buona o quella cattiva? Posto che scindere le due anime di un giocatore peculiare come l’MVP del 2017 è difficilissimo, in questa serie si è visto di tutto. Nelle prime due partite è stato ottimo con 18 punti in gara-1 e 19 in gara-2, ma nelle successive quattro ha accumulato appena 26 punti con percentuali drammatiche (25.7% dal campo e soprattutto 16.7% da tre venendo continuamente sfidato al tiro), vedendo diminuire progressivamente il suo minutaggio. I primi minuti in campo potranno essere cruciali sia per lui che per i Nuggets, in una sfida molto particolare visto che un giorno il suo numero 0 verrà ritirato dai Thunder e fuori dall’arena potrebbe esserci anche una statua per lui