Quasi tutto deciso nel quadro dei playoff 2025, all’appello manca il nome della seconda finalista della Western Conference. A disputarselo saranno Thunder e Nuggets, protagonisti di una serie combattutissima e che si deciderà solo a gara-7. L’appuntamento è per domenica sera alle 21.30 con la diretta commentata da Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it

Ci sono sfide, o più nello specifico serie di playoff , talmente belle e combattute che si vorrebbe non finissero mai. Una fine, e un risultato, però, ci devono per forza essere, così come ci dev’essere una squadra che vince e avanza e un’altra che saluta la stagione. È proprio questo il caso della serie tra Thunder e Nuggets , fin qui la più appassionante di questi playoff. Da rimonte, finali decisi all’ultimo tiro, rimonte, prestazioni personali strepitose e colpi a sorpresa nelle prime sei partite tra Oklahoma City e Denver si è visto letteralmente di tutto. Shai Gilgeous-Alexander e compagni, reduci da una regular season a dir poco dominata, hanno avuto la possibilità di chiudere i conti già in gara-6 , ma alla Ball Arena i padroni di casa hanno dimostrato di non aver alcuna intenzione di mollare. Tutto rimandato a gara-7 , quindi, che si preannuncia come una vera e propria battaglia.

Gordon è il punto di domanda

Per Denver, quella di domani sarà la seconda gara-7 consecutiva, perché per battere i Clippers a Nikola Jokic e soci era toccato arrivare proprio alla bella. Oklahoma City, invece, al primo turno si era sbarazzata di Memphis con un secco 4-0, ma già dalla prima partita della serie con i Nuggets la truppa di coach Mark Daigneault ha capito di avere di fronte un avversario di tutt’altra portata rispetto ai Grizzlies. E proprio il grande protagonista di gara-1, quell’Aaron Gordon che con la tripla a 2.8 secondi dalla fine aveva regalato la vittoria a Denver, rappresenta il grande punto di domanda in vista di gara-7. Lo stiramento patito in gara-6, infatti, ne mette in dubbio la presenza in quella che è la partita più importante della stagione per entrambe le squadre. Una partita da non perdere e da vivere in diretta alle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it.