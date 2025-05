Come sempre accade, però, è la difesa dei Thunder la vera protagonista in campo. I padroni di casa forzano 17 palle perse dei T’Wolves che trasformano in 31 punti dall’altra parte, 21 in più rispetto a quelli prodotti dagli avversari, ma soprattutto non concedono nulla nel pitturato (solo 20 punti per Minnesota, contro i 54 di OKC) e tengono gli avversari a zero nei punti in contropiede (12 invece a segno). Le percentuali al tiro di Minnesota sono drammatiche: sotto il 35% dal campo e sotto il 30% da tre punti (15/51), perdendo anche lo scontro a rimbalzo