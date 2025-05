Superare abbondantemente i due metri, saper trattare la palla e tirare con ottime percentuali e difendere in maniera efficace sia in marcatura singola che negli aiuti. Roba per pochi, specialità in cui Lamar Odom, al picco della sua carriera, è stato uno dei migliori della lega, anche se per poche stagioni. Flagg, sulla carta, ha più armi rispetto a quello che, è bene non dimenticarlo, era stato definito come ‘Magic Johnson with a jumpshot’ a inizio carriera, e l’impressione è che potrebbe arrivare più in alto rispetto a Odom e quindi restarci con più continuità. L’idea è quindi che una carriera simile a quella del due volte campione NBA con i Lakers sia l’ipotesi più prudente se si prova a immaginare il futuro del prodotto di Duke