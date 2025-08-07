La prima offerta per quello che in gergo è chiamato "sign-and-trade" è arrivata da Phoenix. Ovvero: Kuminga rinnova con Golden State per 4 anni e 90 milioni di dollari ma il contratto viene ceduto ai Suns, nuova destinazione del giocatore. Solo che Mike Dunleavy, il n°1 del front office di Golden State, non ha trovato nessun asset - né a roster, né tra le scelte future di Phoenix - che faccia da contropartita ragionevole per la cessione di Kuminga. Golden State non è interessata a quanto i Suns possono offrire: e quindi l'operazione non è mai decollata.