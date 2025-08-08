Per farselo cedere da San Antonio, titolare dell’ottava scelta assoluta al Draft del 2024, i Timberwolves avevano messo sul piatto due prime scelte future e l’idea era quella di puntare su di lui come erede di Mike Conley. L’esperimento di metterlo in cabina di regia della squadra, però, non ha dato i risultati sperati e in una Minnesota dalle grandi ambizioni l’ex Kentucky ha giocato poco più di 10 minuti di media. Il talento è comunque cristallino e le chance di Anthony Edwards e compagni di rimanere nella zona che conta della Western Conference passano anche dalla veloce maturazione di Dillingham