Se Houston, Denver, Orlando e Milwaukee sono state le grandi protagoniste delle ultime settimane, sull’altra sponda del mercato ci sono squadre che hanno combinato poco o nulla oppure che si trovano ancora a dover tappare buchi evidenti ai rispettivi roster. ‘CBS’ ha provato a individuare chi, ora come ora, sembra avere ancora parecchio lavoro da fare tra possibili scambi e firme dei free agent rimasti ancora senza contratto
NEW YORK KNICKS
Anche se hanno portato a New York Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele, i Knicks al momento hanno un roster di soli 12 giocatori. Logico, quindi, che debbano arrivare volti nuovi a rimpolpare le rotazioni del nuovo coach Mike Brown. Ben Simmons e Malcolm Brogdon, entrambi free agent, sono nomi circolati con insistenza nelle ultime settimane, ma nel mirino potrebbero anche esserci conferme per protagonisti della scorsa stagione come Cam Payne e Precious Achiuwa
GOLDEN STATE WARRIORS
A inizio agosto, gli Warriors rimangono l’unica squadra della NBA a non aver effettuato alcun movimento di mercato. La questione Jonathan Kuminga sta bloccando qualsiasi iniziativa, e per il momento le offerte via sign-and-trade arrivate da Sacramento e Phoenix non sembrano convincere il front office di Golden State. Al Horford e De’Anthony Melton, promessi sposi dei Dubs, non hanno ancora firmato e anche altri possibili rinforzi come Seth Curry, Amir Coffey e Trey Lyles attendono sviluppi che prima o poi dovranno pur arrivare
BOSTON CELTICS
A Boston la parola d’ordine, dopo il pesante infortunio a Jayson Tatum, è stata una: tagliare il monte stipendi. A fare le spese della necessità di uscire dal famigerato ‘second apron’ sono stati Kristaps Porzingis e Jrue Holiday prima, Luke Kornet e probabilmente Al Horford poi. Gli arrivi di Anfernee Simons, Chris Boucher e Luke Garza non sembrano in grado di poter compensare le partenze, anche accettando il fatto che per i Celtics la prossima stagione sarà quasi certamente di transizione
BROOKLYN NETS
Anche se in maniera diversa e con prospettive diverse rispetto a Golden State, anche a Brooklyn il mercato è di fatto bloccato dal complicato rinnovo di un restricted free agent. Cam Thomas, infatti, al momento non ha ancora trovato l’accordo con i Nets. E dopo aver assorbito i contratti di Michael Porter Jr. e Terance Mann all’interno di trade che hanno portato scelte ai futuri Draft, la squadra si ritrova con un numero record di rookie e forse con troppe falle anche per affrontare un’annata all’insegna del tanking
CHARLOTTE HORNETS
La confusione, non da oggi, sembra regnare in casa Hornets. Il roster conta in effetti 18 giocatori, ma è un esempio di scarso se non scarsissimo equilibrio tra i reparti. Nel ruolo di centro, per esempio, Charlotte può contare sui soli Mason Plumlee, sul rookie Ryan Kalkbrenner e su Moussa Diabate, in teoria candidato a partire in quintetto ma attualmente titolare di un contratto non garantito. Il backcourt, per contro, è affollatissimo e qualche taglio o scambio in grado di rimettere un po’ d’ordine sembrerebbe quantomeno necessario
UTAH JAZZ
Di giocatori a roster i Jazz ne hanno 15, quindi sarebbero teoricamente quasi a posto per l’inizio della prossima stagione. Il problema, però, è che a Utah, squadra palesemente in fase di ricostruzione, ci sono elementi come il veterano Kevin Love, arrivato da Miami nello scambio con al centro Norman Powell e John Collins e che non c’entra nulla con la linea verde scelta dalla dirigenza. E anche la presenza di Lauri Markkanen, miglior giocatore dei Jazz al momento, non sembra avere molto senso viste le premesse che li accompagneranno dal prossimo ottobre