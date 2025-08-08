A inizio agosto, gli Warriors rimangono l’unica squadra della NBA a non aver effettuato alcun movimento di mercato. La questione Jonathan Kuminga sta bloccando qualsiasi iniziativa, e per il momento le offerte via sign-and-trade arrivate da Sacramento e Phoenix non sembrano convincere il front office di Golden State. Al Horford e De’Anthony Melton, promessi sposi dei Dubs, non hanno ancora firmato e anche altri possibili rinforzi come Seth Curry, Amir Coffey e Trey Lyles attendono sviluppi che prima o poi dovranno pur arrivare