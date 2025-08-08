I titoli in totale, tra Rockets, Mavs e Spurs, sarebbero otto, e il numero di stelle e leggende che hanno vestito le maglie delle tre squadre non si contano, da Hakeem Olajuwon a Dirk Nowitzki fino a Tim Duncan, passando per James Harden, Luka Doncic e Kawhi Leonard. La storia della NBA in Texas è insomma una storia di grandi imprese e grandi successi, e ora, dopo qualche stagione di passaggio, tutte e tre le squadre con casa nel ‘Lone Star State’ sembrano pronte per recitare un ruolo da grandi protagoniste