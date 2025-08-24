Introduzione

Scagionato pochi giorni fa dalle accuse di scommesse illegali che a fine giugno ne avevano bloccato il rinnovo del contratto con Detroit ormai solo da formalizzare, Malik Beasley è tornato a essere a tutti gli effetti free agent. E, reduce dalla miglior stagione in carriera, il veterano potrebbe avere l’imbarazzo della scelta, perché secondo ‘CBS’ praticamente mezza NBA se lo vorrebbe portare a casa

BEASLEY SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI SCOMMESSE ILLEGALI