Introduzione
Scagionato pochi giorni fa dalle accuse di scommesse illegali che a fine giugno ne avevano bloccato il rinnovo del contratto con Detroit ormai solo da formalizzare, Malik Beasley è tornato a essere a tutti gli effetti free agent. E, reduce dalla miglior stagione in carriera, il veterano potrebbe avere l’imbarazzo della scelta, perché secondo ‘CBS’ praticamente mezza NBA se lo vorrebbe portare a casa
BEASLEY SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI SCOMMESSE ILLEGALI
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS
Il ritorno ai Pistons rimane l’ipotesi ritenuta più probabile, anche se ora Detroit potrebbe concedergli un salario da 7.2 milioni di dollari, molto meno di quello previsto nel prolungamento da 42 milioni per tre stagioni saltato a giugno
BROOKLYN NETS
I Nets sono la squadra con maggior spazio salariale a disposizione in tutta la NBA e potrebbero offrire a Beasley fino a 14 milioni di dollari a stagione, ma dal punto di vista tecnico scegliere Brooklyn, in piena ricostruzione, non avrebbe molto senso per il giocatore
INDIANA PACERS
Ai Pacers, che prevedibilmente non avranno Tyrese Haliburton per tutta la prossima stagione, farebbe comodo aggiungere un tiratore del livello di Beasley e Indiana avrebbe lo spazio salariale per offrirgli un buon accordo dal punto di vista economico
CHICAGO BULLS
Impanati nel rinnovo del restricted free agent Josh Giddey, i Bulls potrebbero provare a scombinare le carte portandosi a casa un veterano come Beasley e poi proseguire nelle trattative con l’australiano avendo già coperto il ruolo di guardia
CHARLOTTE HORNETS
Gli Hornets potrebbero offrire a Beasley un contatto sostanzialmente uguale a quello poi saltato con Detroit, anche se il reparto guardie di Charlotte al momento appare già piuttosto affollato
WASHINGTON WIZARDS
Anche Washington sarebbe nella posizione di offrire a Beasley un triennale molto vicino a quello che stava per firmare con Detroit, ma nel suo ruolo gli Wizards hanno già altri due veterani come CJ McCollum e Khris Middleton
SACRAMENTO KINGS
I Kings, a dire il vero, stanno tentando di liberare lo spazio salariale necessario per poter firmare Russell Westbrook, ma se non dovessero riuscirci potrebbero prendere in considerazione Beasley come rinforzo per una squadra che vuole migliorare il talento complessivo a roster
GOLDEN STATE WARRIORS
Golden State, che punta decisamente a concedere a Steph Curry un’ultima chance di vincere il titolo ma non ha ancora effettuato alcun movimento di mercato, potrebbero firmare Beasley per rinforzare un reparto di tiratori che oltre alla loro stella vede un altro specialista come Buddy Hield
LOS ANGELES LAKERS
Per arrivare a Beasley, i Lakers dovrebbero riuscire a mettere in piedi un’operazione di sign&trade con Detroit, magari inserendo Dalton Knecht come contropartita tecnica, ma un tiratore del suo livello accanto a Luka Doncic e LeBron James potrebbe fare molto bene
NEW YORK KNICKS
I Knicks hanno affrontato Beasley in una serie di playoff tiratissima al primo turno la scorsa primavera e ne conoscono bene il valore. E per puntare al titolo, unico obiettivo contemplato a New York, un altro tiratore a roster potrebbe fare molto comodo
SAN ANTONIO SPURS
Le ambizioni di San Antonio, che appare già pronta per lottare almeno per un posto ai playoff a Ovest, verrebbero decisamente irrobustite dall’arrivo di un veterano come Beasley, in grado di mettere la sua esperienza al servizio del nucleo giovane degli Spurs
DALLAS MAVERICKS
Ai Mavs, con l’ovvia eccezione di Klay Thompson, mancano dei tiratori affidabili e Beasley potrebbe rappresentare un innesto azzeccato per una squadra che sembra al momento molto sbilanciata verso un reparto lunghi che invece è più che mai affollato