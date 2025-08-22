Il caso riguardava la stagione 2023-24 e aveva al centro una serie di puntate anomale su partite che lo vedevano coinvolto, ma ora, ha riportato poco fa ‘ESPN’, Malik Beasley è stato prosciolto da qualsiasi accusa e non è più interessato dalle indagini. Il giocatore, che poco prima che emergessero le accuse stava per firmare un ricco prolungamento del contratto con i Pistons, è ora free agent e potrebbe diventare un oggetto del desiderio conteso da diverse squadre