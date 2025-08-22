Il caso riguardava la stagione 2023-24 e aveva al centro una serie di puntate anomale su partite che lo vedevano coinvolto, ma ora, ha riportato poco fa ‘ESPN’, Malik Beasley è stato prosciolto da qualsiasi accusa e non è più interessato dalle indagini. Il giocatore, che poco prima che emergessero le accuse stava per firmare un ricco prolungamento del contratto con i Pistons, è ora free agent e potrebbe diventare un oggetto del desiderio conteso da diverse squadre
L’incubo di Malik Beasley, iniziato a fine giugno, sembra essere arrivato al suo termine. Il giocatore, infatti, era stato accusato di aver preso parte ad un giro di scommesse anomale relative a partite da lui giocate nella stagione 2023-24, in cui vestiva la maglia dei Milwaukee Bucks. I suoi avvocati, però, dopo quasi due mesi di negoziazioni, hanno dichiarato a ‘ESPN’ che il loro assistito risulta prosciolto da ogni accusa e che non è più al centro delle indagini svolte. Per Beasley, quindi, si chiude un passaggio complicatissimo che, tra le altre cose, gli è costato il rinnovo del contratto con Detroit.
Il futuro di Beasley
Poco prima che emergessero le accuse poi smontate dagli avvocati, infatti, Beasley avrebbe ricevuto da parte dei Pistons un’offerta di rinnovo triennale del contratto in scadenza che gli sarebbe valsa attorno ai 42 milioni di dollari complessivi. Offerta subito ritirata da Detroit, che nel frattempo decideva di investire la cifra su altri giocatori. Beasley, quindi, reduce da quella che è forse stata la miglior stagione della sua carriera chiusa a 16.3 punti di media a partita, diventa ora uno dei free agent più appetibili rimasti sul mercato. Improbabile, però, che sulla sua scrivania arrivino offerte in grado di pareggiare quella iniziale di Detroit, perché nei due mesi trascorsi ormai pressoché tutte le squadre hanno di fatto impegnato quasi tutto lo spazio salariale a disposizione.