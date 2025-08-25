EuroBasket 2025 si terrà dal 27 agosto al 14 settembre (il torneo sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su NOW) con una prima fase a gironi che si svolgerà tra Cipro (dove giocherà la nazionale italiana, inclusa nel girone C), Finlandia, Polonia e Lettonia. Quattro gironi da sei squadre, si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime quattro, che si daranno battaglia negli ottavi, quarti, semifinali e finale. La Spagna è la nazione campione in carica, vincente nel 2022 davanti a Francia (che però non avrà Wembanyama) e Germania (oro ai Mondiali nel 2023).