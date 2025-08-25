Introduzione

C'è il fascino del nome di due dei campioni più leggendari della storia della NBA; c'è il loro prezioso autografo; e ci sono due "lembi" (quelli con il logo NBA) delle maglie da loro indossate in campo. La combinazione di questi fattori ha fatto sì che la trading card dedicata a Kobe Bryant e Michael Jordan sia diventata la più cara di sempre mai battuta all'asta, stabilendo un nuovo incredibile record. Ecco la top 10 delle card più preziose di sempre