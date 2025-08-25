Introduzione
C'è il fascino del nome di due dei campioni più leggendari della storia della NBA; c'è il loro prezioso autografo; e ci sono due "lembi" (quelli con il logo NBA) delle maglie da loro indossate in campo. La combinazione di questi fattori ha fatto sì che la trading card dedicata a Kobe Bryant e Michael Jordan sia diventata la più cara di sempre mai battuta all'asta, stabilendo un nuovo incredibile record. Ecco la top 10 delle card più preziose di sempre
Quello che devi sapere
10) PATRICK MAHOMES
- 4.3 MILIONI DI DOLLARI
- Fa parte della collezione Panini National Treasures 1-of-1 e contiene al suo interno l'NFL shield, ovvero il logo NFL direttamente estrapolato dalla maglia indossata in campo dal quarterback dei Kansas City Chiefs. Che, nel luglio 2021, è diventato così il titolare della card di football più pagata di sempre, sorpassando Tom Brady.
9) MICKEY MANTLE
- 4.5 MILIONI DI DOLLARI
- Non è l'unica card del campionissimo degli Yankees in questa top 10: questa è presa dalla collezione Topps del 1952, l'anno in cui ha vinto il secondo titolo (dei 7 vinti in carriera) delle World Series
pubblicità
8) LUKA DONCIC
- 4.6 MILIONI DI DOLLARI
- Nel 2021 è stata venduta privatamente per una cifra al tempo record; solo un anno più tardi ha cambiato nuovamente proprietario, ma stavolta raccogliendo "soltanto" 3.12 milioni di dollari
6) MICKEY MANTLE
- 5.2 MILIONI DI DOLLARI
- Di questa esemplare di card ce ne sono soltanto sei in circolazione: al tempo della transazione (privata) è stata la più cara di sempre. Come per la precedente card di Mantle in classifica, la collezione è sempre Topps, e l'anno è sempre il 1952.
pubblicità
6) LEBRON JAMES
- 5.2 MILIONI DI DOLLARI
- Fa parte di una collezione Upper Deck e risale all'annata da rookie (2003-04) del fenomeno di Akron. Riporta l'autografo di LeBron e un dettaglio della sua maglia ai Cleveland Cavaliers
5) HONUS WAGNER
- 6.6 MILIONI DI DOLLARI
- Occorre tornare al XIX secolo per trovare il debutto nelle Major League di questo campione (nel 1897 per l'esattezza, con la maglia dei Louisville Colonels): la card invece è del 1909 e, dopo essere passata di mano negli anni '70 per soli 1.100 dollari, nel 2021 è stata per un periodo di tempo la più preziosa card sportiva mai scambiata.
pubblicità
4) BABE RUTH
- 7.2 MILIONI DI DOLLARI
- La card è arrivata all'asta solo nel 2023 dopo essere appartenuta per generazioni alla stessa famiglia. Fa parte della serie Baltimore News, l'anno è il 1914, quello del suo debutto con la maglia dei Boston Red Sox.
3) HONUS WAGNER
- 7.25 MILIONI DI DOLLARI
- Ancora una card di Honus Wagner conquista il gradino più basso del podio: facente parte della collezione Sweet Caporal T206, e venduta privatamente, è uno dei sessanta esemplari esistenti di questa card, e fa riferimento all'anno 1909, quando Wagner giocava per i Pittsburgh Pirates.
pubblicità
2) MICKEY MANTLE
- 12.6 MILIONI DI DOLLARI
- Terza card in top 10 per Mantle, come le precedenti due è sempre del 1952 ed è sempre della collezione Topps. Per la prima volta il logo a colori della squadra (in questo caso i suoi Yankees) compare su una trading card.
1) KOBE BRYANT & MICHAEL JORDAN
- 12.932 MILIONI DI DOLLARI
- Il record assoluto della card di Mantle durava dal 2022 ed è stato infranto (per 332.000 dollari) da questa card Upper Deck del 2007-08 (Exquisite collection) che vede protagonisti in coppia Kobe Bryant e Michael Jordan. Ad aprile, quando ne era stata annunciata la messa all'asta, le quotazioni erano stimate attorno ai 6 milioni di dollari, ma all'acquisto ha generato più del doppio del valore. Da segnalare il patch originario della maglia di Jordan con il logo NBA dorato, perché proveniente da una maglia utilizzata nella stagione 1996-97, quella del 50° anniversario della lega.
pubblicità