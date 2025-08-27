Introduzione

Miglior giocatore della stagione regolare (MVP) e miglior difensore, sesto uomo dell'anno e miglior debuttante, giocatore più migliorato e allenatore: bisogna aspettare ancora almeno otto mesi prima che la NBA scelga a chi assegnare i propri premi più prestiosi per la stagione 2025-26. Ma gli esperti di ESPN hanno già detto la loro, e i nomi sono super interessanti