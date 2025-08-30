Non c’è alcun dubbio sul fatto che la coppia di guardie titolari dei Lakers nella prossima stagione sarà formata da Luka Doncic e Austin Reaves. Dietro a loro, oltre al già citato Vincent, ci sarà anche Marcus Smart, altro veterano su cui in casa gialloviola si punterà parecchio. Non solo, anche Jared Vanderbilt e Dalton Knecht, volendo, possono essere adattabili al ruolo, e quindi per Bronny trovare spazio potrebbe non essere un’impresa semplice