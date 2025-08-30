Introduzione
La stagione da rookie l’ha trascorsa quasi interamente in G League, ma alla vigilia della sua seconda annata da professionista Bronny James vorrebbe cambiare marcia. Il figlio di LeBron punta infatti a entrare nelle rotazioni di coach JJ Redick, ma secondo ‘Bleacher Report’ gli interrogativi che lo accompagnano rimangono molti e al momento non permettono di fare previsioni
Quello che devi sapere
COSA PUÒ PORTARE BRONNY AI LAKERS
L’idea è che Bronny James possa dare ai Lakers ciò che al momento darebbe Gabe Vincent, ovvero difesa sul portatore di palla avversario e un po’ di playmaking. Rispetto all’ex Heat, James Jr. ha otto anni in meno e una condizione atletica decisamente migliore, fattore che potrebbe permettergli di scalare posizioni nelle preferenze di coach JJ Redick
COSA MANCA A BRONNY
Il metro e novanta scarso d’altezza non facilitano il lavoro a Bronny, che pur giocando da guardia si troverebbe a dover fronteggiare quasi sempre avversari di taglia e altezza maggiore. Non potendo quindi puntare sul gioco al ferro, poi, in attacco James Jr. dovrà costruirsi un tiro dalla lunga distanza più affidabile di quello messo in mostra nella sua prima stagione in NBA (28.1% di media al tiro da tre)
L’ARMA A DOPPIO TAGLIO DELLA PRESENZA DI PAPÀ LEBRON
La presenza di papà LeBron è stata ovviamente fondamentale affinché i Lakers lo scegliessero al Draft dello scorso anno, ma ora potrebbe diventare un ingombro eccessivo. Non ci sono dubbi, infatti, sul fatto che qualsiasi passo falso o prestazione non soddisfacente di Bronny continuerà ad avere una risonanza mediatica decisamente importante. E, come se non bastasse, l’avventura di LeBron ai Lakers sembra essere avviata verso la sua conclusione, particolare che potrebbe complicare ulteriormente le cose
LA ROTAZIONE DEI LAKERS
Non c’è alcun dubbio sul fatto che la coppia di guardie titolari dei Lakers nella prossima stagione sarà formata da Luka Doncic e Austin Reaves. Dietro a loro, oltre al già citato Vincent, ci sarà anche Marcus Smart, altro veterano su cui in casa gialloviola si punterà parecchio. Non solo, anche Jared Vanderbilt e Dalton Knecht, volendo, possono essere adattabili al ruolo, e quindi per Bronny trovare spazio potrebbe non essere un’impresa semplice
I PROSSIMI PASSI DI BRONNY
James Jr. andrà a fare il training camp con i Lakers e, prevedibilmente, comincerà la prossima stagione con la squadra. Possibile, però, che nel corso della regular season il suo destino sia quello di fare ancora la spola con la G League, dove potrebbe trovare maggior spazio e quindi avere più possibilità di lavorare sui suoi difetti e magari presentarsi a primavera come possibile rinforzo al roster in vista dei playoff