Introduzione

La fase a gironi di Eurobasket 2025 si avvia verso la fine, con sei squadre, Serbia, Turchia, Finlandia, Germania, Grecia e Polonia già qualificate per gli ottavi, ma a tenere banco sono soprattutto le prestazioni individuali delle stelle della NBA. E tra MVP di ieri e di domani e All-Star conclamati c’è anche Simone Fontecchio, che dopo una partenza complicata al torneo sta riscrivendo il libro dei record della pallacanestro azzurra

EUROBASKET: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE