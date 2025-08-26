Introduzione
Tutte le sfide di Eurobasket 2025, i risultati in continua aggiornamento, le migliori prestazioni e le classifiche dei quattro gironi come vanno a comporsi al termine di ogni giornata. La vostra destinazione di riferimento per sapere tutto su quello che sta succedendo sui parquet di Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia
Quello che devi sapere
27.08 | GRAN BRETAGNA-LITUANIA 70-94
- GIRONE B
- Il primo strappo è firmato Jokubaitis (7 punti subito al via) ma il primo tempo vede le due squadre tirare malissimo da tre - 4/17 la Gran Bretagna, 0/8 la Lituania, che però realizza sfiora il 60% da due. All’intervallo è +8 per la nazionale baltica, che poi nel terzo quarto allunga definitivamente trascinata da Valanciunas (che sfiora la doppia doppia) e da Tubelis, finendo per vincere agevolmente.
- Top scorer Gran Bretagna: Yeboah (17)
- Top scorer Lituania: Valanciunas (18)
27.08 | REPUBBLICA CECA-PORTOGALLO 50-62
- GIRONE A
- Il primo tempo è equilibratissimo e vede un Neemias Queta scatenato: segna anche una tripla e chiude i suoi primi venti minuti con 15 punti e 7/8 dal campo. Ma Krejci tiene in partita i suoi, che vanno all'intervallo sotto solo di 3 punti. Non è un vantaggio che lascia tranquilli, ma nel 4° quarto i portoghesi piazzano un parziale di 9-0: è la spallata decisiva, e grazie a una difesa che tiene i cechi al 29% al tiro la squadra di Gomes incassa la prima vittoria.
- Top scorer Repubblica Ceca: Krejci (10)
- Top scorer Portogallo: Queta (23, con 18 rimbalzi)
