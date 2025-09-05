Introduzione
Il massimo torneo continentale entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta e, già dagli ottavi di finale, arrivano diversi scontri diretti tra stelle della NBA. In campo ci saranno MVP come Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo e All-Star come Lauri Markkanen e Alperen Sengun, mentre l’azzurro Simone Fontecchio se la vedrà nientemeno che con Luka Doncic. Ecco i duelli individuali che potrebbero decidere le singole sfide in programma
IL TABELLONE DI EUROBASKET DAGLI OTTAVI ALLA FINALISSIMA
Quello che devi sapere
TURCHIA-SLOVENIA: SENGUN CONTRO LARSSON
Il loro peso, a Eurobasket così come in NBA, non è ovviamente paragonabile, ma nell’ottavo di finale tra Turchia e Svezia tutti gli occhi saranno puntati su Alperen Sengun da una parte e su Pelle Larsson dall’altra. Il centro dei Rockets ha giocato fin qui un torno di altissimo livello, vincendo anche il confronto diretto con Nikola Jokic nella sfida alla Serbia durante la fase a gironi, mentre la guardia degli Heat si è messa in mostra sfiorando i 20 punti di media a partita
GERMANIA-PORTOGALLO: SCHROEDER E WAGNER CONTRO QUETA
Confronti impari, quello tra Germania e Portogallo, anche per quanto riguarda i giocatori con marchio NBA. Da una parte la Nationalmannschaft può contare su una lunga batteria di talenti che giocano o hanno giocato dall’altra parte dell’Atlantico, con Dennis Schroeder e Franz Wagner a trainare il gruppo, mentre a provare a difendere l’orgoglio portoghese rimarrà il solo Neemias Queta, centro che nella prossima stagione potrebbe trovare un discreto spazio nei Celtics in piena fase di ricostruzione
LITUANIA-LETTONIA: VALANCIUNAS CONTRO PORZINGIS
Il derby baltico, con la Lettonia a godere del fattore campo e la Lituania a presentarsi leggermente favorita dai pronostici, è forse l’ottavo di finale più affascinante di questo Eurobasket. E al centro della sfida ci sarà il confronto tra Jonas Valanciuanas e Kristaps Porzingis, avversari di lungo corso sia in NBA che con le maglie delle rispettive nazionali
SERBIA-FINLANDIA: JOKIC CONTRO MARKKANEN
Uno è tre volte MVP, campione NBA e senza grandi discussioni il miglior giocatore del pianeta, l’altro sta viaggiando a 25.4 punti di media a partita, con un picco da 43, nel torneo. La Serbia di Nikola Jokic parte ovviamente favorita, ma la Finlandia punta su una serata di grazia di Lauri Markkanen per provare a sovvertire il pronostico
POLONIA-BOSNIA: NURKIC CONTRO TUTTI
La Polonia di giocatori NBA non ne ha, ma nel Gruppo D ha battuto sia la Slovenia di Luka Doncic che l’Israele di Deni Avdija. Ora di fronte ai polacchi si staglia la lunga ombra da 214 centimetri di Jusuf Nurkic, veterano che gioca oltreoceano da più di dieci anni e autentico totem di una Bosnia che sogna di entrare tra le prime otto a Eurobasket
FRANCIA-GEORGIA: I GIOVANI FRANCESI CONTRO BITADZE
La Francia, ormai da diversi anni, può vantare un numero di giocatori NBA con pochi eguali tra le altre nazionali, e a questo Eurobasket punta forte su giovani in rampa di lancio come Bilal Coulibaly e Zaccharie Risacher, mentre la Gerogia si aggrapperà alla presenza nel pitturato di Goga Bitadze, elemento prezioso delle rotazioni dei Magic
ITALIA-SLOVENIA: FONTECCHIO CONTRO DONCIC
Tutti contro Luka Doncic, potrebbe essere questo il sottotitolo della sfida che attende agli azzurri agli ottavi. La stella dei Lakers, d’altronde, ha una presenza tanto importante da rappresentare quasi da solo tutta la squadra slovena, mentre l’Italia punterà su un gruppo coeso e dal talento diffuso, sperando magari nell’exploit del suo miglior giocatore che dalla prossima stagione vestirà la maglia degli Heat
GRECIA-ISRAELE: ANTETOKOUNMPO CONTRO AVDIJA
Grande sfida nell’ultimo ottavo in programma a Eurobasket, dove Giannis Antetokounmpo proverà a trascinare la Grecia oltre l’ostacolo rappresentato da Deni Avdija, reduce dalla miglior stagione della sua carriera con Portland e leader indiscusso di Israele, in un confronto diretto che promette davvero di fare scintille