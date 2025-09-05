Il loro peso, a Eurobasket così come in NBA, non è ovviamente paragonabile, ma nell’ottavo di finale tra Turchia e Svezia tutti gli occhi saranno puntati su Alperen Sengun da una parte e su Pelle Larsson dall’altra. Il centro dei Rockets ha giocato fin qui un torno di altissimo livello, vincendo anche il confronto diretto con Nikola Jokic nella sfida alla Serbia durante la fase a gironi, mentre la guardia degli Heat si è messa in mostra sfiorando i 20 punti di media a partita