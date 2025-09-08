Introduzione

Erano, insieme a Nikola Jokic, già a sorpresa eliminato con la sua Serbia, i protagonisti più attesi di questo Eurobasket e Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo fin qui non hanno affatto deluso, anzi. Slovenia e Grecia partivano con un ruolo da outsider, ma le loro stelle le hanno trascinate ai quarti con prestazioni individuali spettacolari. E ora i due sognano di andare avanti ancora, magari per incontrarsi nella finalissima del 14 settembre

