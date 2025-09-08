Introduzione
Erano, insieme a Nikola Jokic, già a sorpresa eliminato con la sua Serbia, i protagonisti più attesi di questo Eurobasket e Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo fin qui non hanno affatto deluso, anzi. Slovenia e Grecia partivano con un ruolo da outsider, ma le loro stelle le hanno trascinate ai quarti con prestazioni individuali spettacolari. E ora i due sognano di andare avanti ancora, magari per incontrarsi nella finalissima del 14 settembre
L’EUROBASKET DI DONCIC
34.2 punti, 8.3 rimbalzi e 7.4 assist di media, a cui andrebbero aggiunte anche 3 palle recuperate a partita, testimonianza di un impegno difensivo forse continuo e consistente come mai prima. Difficile non reputare Luka Doncic l’MVP di Eurobasket fin qui, anche perché dopo le due sconfitte iniziali contro Polonia e Francia è stato proprio lui a prendere per mano la Slovenia e a portarla ai quarti
Un primo tempo che definire fantascientifico non è esagerato, chiuso con 30 punti segnati sui 50 complessivi della Slovenia e l’impressione di poter fare tutto ciò che voleva, come voleva e quando voleva. La seconda metà di gara contro gli azzurri da parte di Doncic, forse infastidito da un dolore all’anca, è stata in paragone quasi normale, permettendo all’Italia di recuperare il pesante ritardo accumulato e tornare a -1, ma alla fine il tabellino personale della stella dei Lakers ha comunque detto 42 punti e 10 rimbalzi con 11/19 dal campo
LA SLOVENIA ATTORNO A LUKA
Che il cast di supporto per Doncic fosse alquanto scarso quanto a talento medio lo si sapeva fin dall’inizio del torneo, e non è un caso che più di un terzo dei punti totali di media segnati fin qui dalla squadra (92.2) siano arrivati dalle mani del numero 77. Veterani come Klemen Prepelic, Aleksej Nikolic e Edo Muric, però, hanno a turno fatto le giocate che servivano nei momenti chiave delle singole partite, approfittando spesso e volentieri delle attenzioni inevitabilmente dedicate a Doncic da parte delle difese avversarie
L’EUROBASKET DI ANTETOKOUNMPO
Doppia doppia di media solo sfiorata per Giannis Antetokounmpo a Eurobasket, perché il greco sta viaggiando a 30 punti, secondo miglior marcatore del torneo dietro proprio a Doncic, e 9.8 rimbalzi di media, aggiungendoci anche 4 assist a partita. Nulla di sorprendente o inaspettato, perché era chiaro a tutti fin dalla vigilia che la stella dei Bucks sarebbe stata il punto focale della sua nazionale, che sulle sue spalle è arrivata ai quarti di finale
Dopo aver saltato la terza e la quarta partita della fase a gruppi per un problema fisico ed essere tornato in campo per l’ultima, decisiva sfida con la Spagna, nell’ottavo di finale contro Israele Antetokounmpo ha letteralmente preso per mano la Grecia con una prestazione ai limiti della perfezione: 37 punti e 10 rimbalzi, tirando 18/23 dal campo
LA GRECIA ATTORNO A GIANNIS
Un po’ come Doncic con la Slovenia, anche Antetokounmpo ha dovuto affrontare questo Eurobasket potendo contare su un cast di supporto non eccezionale. Tyler Dorsey, secondo miglior marcatore della squadra con 13 punti di media a partita, e Kostantinos Mitoglou (9.8), hanno però fin qui rappresentato delle valide spalle per Giannis, mentre nella sfida agli ottavi contro Israele si sono rivisti anche tutto il talento e il sangue freddo di un veterano come Kostas Sloukas
IL POSSIBILE CAMMINO DELLA SLOVENIA
Il livello di difficoltà, per Doncic e compagni, ora si alza notevolmente. Ai quarti arriva infatti l’incrocio con la Germania campione del mondo in carica, unica squadra imbattuta del torneo insieme alla Turchia. La Nationalmannschaft vanta un roster profondo e una batteria di difensori da scagliare contro Doncic, che per arrivare in semifinale dovrà ancora una volta superarsi
IL POSSIBLE CAMMINO DELLA GRECIA
La Lituania, cliente sempre ostico, prima, e quindi con ogni probabilità la Turchia, l’altra corazzata di Eurobasket fin qui. Il cammino della Grecia verso la possibile gloria non è affatto semplice, perché le avversarie che i ragazzi di coach Vassilis Spanoulis incontreranno da qui in poi saranno complessivamente superiori. La Grecia, però, potrà sempre contare sul vantaggio di avere in campo il miglior giocatore della partita, almeno fino all’eventuale finale
UNA FINALE LUKA CONTRO GIANNIS?
Dal punto di vista del fascino una finalissima tra Slovenia e Grecia avrebbe poco da invidiare alle altre combinazioni possibili in questo Eurobasket, anzi. Lo scontro diretto tra due autentiche superstar come Doncic e Antetokounmpo con in palio il massimo trofeo continentale sarebbe un autentico sogno, almeno da un punto di vista mediatico. Come detto, il cammino di Slovenia e Grecia verso l’atto finale del torneo appare complicato, ma con Luka e Giannis tra le proprie fila tutto è davvero possibile