Introduzione
Qualcuna di loro arriva da un’annata completamente da dimenticare, qualcun’altra ha già fatto bene e, dopo un mercato estivo scoppiettante, ambisce a fare ancora meglio, qualcun’altra ancora punta tutto sullo sbocciare dei tanti giovani talenti a roster. Secondo ‘Bleacher Report’ queste sono le cinque squadre che nella prossima stagione dovrebbero fare il passo in avanti più lungo in termini di vittorie
Quello che devi sapere
5. PHILADELPHIA 76ERS
- Record nella stagione 2024-25: 24-58
- A Philadelphia tutto ciò che poteva andare male, a partire dalla caterva di infortuni e problemi fisici piccoli e grandi che hanno colpito l’intero roster, nella scorsa stagione è andato male. E se sulle reali condizioni di Joel Embiid e Paul George, in teoria le due prime stelle della squadra, vige un mistero ormai preoccupante, il solo recupero di Tyrese Maxey e di Jared McCain dovrebbe consentire ai Sixers di avere tutt’altro passo. E se poi V.J. Edgecombe dovesse regalare un’annata da rookie in linea con le attese, il numero di vittorie complessivo dovrebbe poter crescere in maniera sensibile
4. TORONTO RAPTORS
- Record nella stagione 2024-25: 30-52
- La scorsa stagione per i Raptors è stata la più classica delle stagioni di transizione, dove, tra infortuni e cambi in corsa sostanziali apportati al roster, la squadra non ha potuto godere della stabilità necessaria per poter giocare con continuità. Se a Toronto dovessero trovare l’incastro tattico giusto tra Scottie Barnes, RJ Barrett e l’ultimo arrivato Brandon Ingram, e se Immanuel Quickley dovesse riuscire a rimanere sano, in una Eastern Conference tutto sommato scalabile nelle parti basse della classifica si potrebbe anche puntare ad un posto nel play-in
pubblicità
3. NEW ORLEANS PELICANS
- Record nella stagione 2024-25: 21-61
- A proposito di annate a metà tra il disastroso e la transizione, quella passata per i Pelicans è stata una somma di entrambe le cose. L’estate, purtroppo, ha portato ulteriore confusione nella costruzione di un roster ora tutto da plasmare, ma il talento medio a disposizione, ammesso di riuscire a metterlo in campo nonostante i problemi fisici ormai cronici che affliggono le stelle della squadra, a partire da Zion Williamson, dovrebbe comunque valere più di 21 vittorie complessive e di un tristissimo penultimo posto a Ovest
2. SAN ANTONIO SPURS
- Record nella stagione 2024-25: 34-48
- Qualora Victor Wembanyama non fosse stato costretto a fermarsi per il problema alla spalla subito dopo l’All-Star Game, è probabile che già nella scorsa stagione gli Spurs avrebbero quantomeno sfiorato la zona play-in. Ora, con un Wemby che sembra del tutto ristabilito e un De’Aaron Fox che a sua volta pare aver superato i problemi fisici che hanno caratterizzato la primissima parte della sua avventura in Texas, a San Antonio, dove avranno anche due rookie dal potenziale notevolissimo come Dylan Harper e Carter Bryant, si punta dritti verso l’agognato ritorno alla post-season
pubblicità
1. ORLANDO MAGIC
- Record nella stagione 2024-25: 41-41
- La salute, prima di tutto, perché nella scorsa stagione i Magic sono stati frenati da tanti, troppi infortuni. In estate, poi, a Orlando hanno fatto le cose in grande, aggiungendo Desmond Bane e Tyus Jones ad un nucleo che, quando sano, aveva già mostrato margini di crescita importanti. E se Franz Wagner e Paolo Banchero, meno imbrigliati nella fase di playmaking dopo gli innesti arrivati dal mercato, dovessero confermarsi a tutti gli effetti giocatori da All-NBA, dalle parti di Disneyland non sarebbe vietato sognare in grande all’interno di una Eastern Conference che potrebbe essere in cerca di nuovi padroni
pubblicità