Qualcuno di loro la NBA l’ha già assaggiata, ma senza grande successo, qualcun altro è ancora troppo giovane per arrivarci e altri potrebbero sfruttare il trampolino di lancio offerto da Eurobasket per puntare ad un contratto nella lega. Secondo ‘HoopsHype’ questi otto giocatori avrebbero attirato le attenzioni degli addetti ai lavori sull’altra sponda dell’Atlantico con le loro prestazioni nel torneo
ISAAC BONGA, GERMANIA
Bonga la NBA l’ha già frequentata vestendo le maglie di Lakers, Wizards e Raptors prima di optare per il ritorno in Europa nel 2022. Specialista difensivo con taglia e mezzi atletici adeguati a competere anche sull’altra sponda dell’oceano, i miglioramenti maturati nell’altra metà campo, evidenziati anche nella finale con la Turchia, potrebbero anche valergli una seconda chance da parte di qualche squadra
OSCAR DA SILVA, GERMANIA
Giocatore senza fronzoli, decisamente meno dotato a livello di talento rispetto al fratello minore Tristan, reduce da una ottima annata da rookie a Orlando, il più anziano dei fratelli Da Silva è un lungo moderno in grado di tenere sui cambi difensivi contro gli esterni avversari e di essere pericoloso dalla lunga distanza in attacco. A diverse squadre potrebbe fare comodo un lungo con queste caratteristiche per allungare un po’ il roster
MIKKA MUURINEN, FINLANDIA
Diciotto anni, mezzi atletici fuori dal comune e una faccia tosta che, tra le altre cose, gli ha permesso di andare a sfidare niente meno che Nikola Jokic nella sfida agli ottavi in cui la sua Finlandia ha eliminato a grande sorpresa la Serbia. Dall’altra parte dell’oceano danno come probabile approdo al college nei prossimi mesi e c’è da scommettere che non saranno pochi i General Manager pronti a tenere d’occhio quello che è già stato ribattezzato come ‘Slim Jesus’
TYLER DORSEY, GRECIA
Scelto al secondo giro al Draft del 2017, Dorsey si è costruito in Europa quella carriera che sognava di poter avere in NBA. Ora, però, a 29 anni potrebbe anche tentare un ritorno in patria. Guardia che fa della solidità in fase di playmaking e nella capacità di giocare il pick and roll i suoi punti forti, l’ex Hawks e Grizzlies potrebbe essersi guadagnato un’altra possibilità nella lega
ANDREAS OBST, GERMANIA
Probabilmente il miglior tiratore puro in Europa, e probabilmente non da oggi, in una NBA dove il tiro dalla lunga distanza ha assunto un’importanza sempre maggiore Obst potrebbe ambire ad un ruolo da specialista in uscita dalla panchina. E i successi ottenuti negli ultimi anni dalla Germania, di cui è elemento irrinunciabile, potrebbero aiutarlo a trovare squadre interessate ai suoi servizi
SYLVAIN FRANCISCO, FRANCIA
L’Eurobasket della Francia è stato alquanto deludente, ma tra le poche note positive per i vicecampioni olimpici c’è stato Francisco. Playmaker con limiti evidenti quanto a taglia fisica e capacità di gestire la manovra offensiva, il giocatore attualmente allo Zalgiris ha però un primo passo fulminante e non difetta affatto di coraggio e fiducia nei propri mezzi. Doti che dall’altra parte dell’Atlantico sono piuttosto apprezzate e che potrebbero valergli una chance dalla NBA
MIKAEL JANTUNEN, FINLANDIA
Jantunen ci aveva già provato due anni fa ad andare in NBA, passando da una Summer League giocata con Golden State, e ora potrebbe giocarsi un secondo tentativo portando in dote un Eurobasket in cui è stato un pilastro della rivelazione finlandese. Lungo con mano caldissima dalla lunga distanza, nel torneo l’attuale giocatore del Fenerbahce ha tirato con un eccellente 44.1% da tre complessivo
ERCAN OSMANI, TURCHIA
Tra i cosiddetti ‘lunghi atipici’ visti a Eurobasket, Osmani è stato forse quello che ha sorpreso di più. Perfetto per giocare in coppia con Alperen Sengun, i suoi 213 centimetri, abbinati a una pericolosità con pochi eguali nel gioco perimetrale, non sembrerebbero essere passati inosservati nemmeno in NBA, dove un centro in grado di tirare anche da tre è materia ambita un po’ da chiunque