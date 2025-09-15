Diciotto anni, mezzi atletici fuori dal comune e una faccia tosta che, tra le altre cose, gli ha permesso di andare a sfidare niente meno che Nikola Jokic nella sfida agli ottavi in cui la sua Finlandia ha eliminato a grande sorpresa la Serbia. Dall’altra parte dell’oceano danno come probabile approdo al college nei prossimi mesi e c’è da scommettere che non saranno pochi i General Manager pronti a tenere d’occhio quello che è già stato ribattezzato come ‘Slim Jesus’