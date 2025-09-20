Lo scambio con Washington di base ha portato Poole e Saddiq Bey (più una seconda scelta, Micah Peavy) in cambio di CJ McCollum e Kelly Olynyk, finiti nella capitale. Volendo circoscrivere il movimento al confronto Poole vs. McCollum, anche se l'ex Warriors ha dalla sua la carta d'identità, McCollum è sicuramente più forte e l'aver inserito Poole grava invece sulle finanze dei Pelicans più di quanto avrebbe fato l'ex Blazers (31.8 milioni quest'anno, 34 nel 2026-27, mentre il contratto di McCollum è in scadenza nell'estate 2026).