Potrebbe essere la sua grande occasione, visto che per lui i Rockets hanno speso la scelta n°3 al Draft 2024 e al suo primo anno in NBA ha visto poco il campo impattando molto meno del previsto. Attorno all'ex tiratore di Kentucky ci sono problemi di taglia e di fisicità, ma con un anno di esperienza in più e maggiore spazio Sheppard potrebbe rivelarsi pedina preziosa (anche da quintetto) per dare il via all'azione dei Rockets e aggiungere pericolosità dal perimetro. Restano i dubbi sulla metà campo difensiva.