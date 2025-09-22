Esplora tutte le offerte Sky
NBA, rottura del crociato per Fred VanVleet: stagione a rischio

NBA
©Getty

Pessima notizia per gli Houston Rockets: il playmaker titolare Fred VanVleet ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, secondo quanto riportato da ESPN. Il giocatore si è infortunato durante il minicamp della squadra alle Bahamas: il rischio è che salti l’intera prossima stagione

La stagione degli Houston Rockets non è ancora iniziata, ma deve già fare i conti con una notizia pesantissima: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il playmaker Fred VanVleet ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante il minicamp organizzato coi compagni alle Bahamas. VanVleet, 31 anni, era stato uno dei tanti giocatori ad aver rifirmato quest'estate con i texani, trovando l'accordo per due anni a 50 milioni di dollari complessivi. Si tratta di un colpo pesante per Houston anche perché, considerando che il recupero da un infortunio del genere richiede di solito un anno intero, con ogni probabilità non potranno contare su di lui per l'intera stagione. In più non hanno lo spazio salariale per firmare un playmaker tra i free agent, dovendo quindi ricorrere a uno scambio per creare lo spazio necessario. Con ogni probabilità verrà chiesto al sophomore Reed Sheppard di salire ulteriormente di livello, con la possibilità che parta titolare nel backcourt insieme ad Amen Thompson.

