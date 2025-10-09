Introduzione

La data è ormai vicina, perché il 21 ottobre prende il via la regular season NBA 2025-26. E anche in questa stagione il meglio della lega più spettacolare del mondo passerà dagli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutte le partite con gli orari e i telecronisti che ci accompagneranno in ogni sfida

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE