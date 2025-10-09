Introduzione
La data è ormai vicina, perché il 21 ottobre prende il via la regular season NBA 2025-26. E anche in questa stagione il meglio della lega più spettacolare del mondo passerà dagli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutte le partite con gli orari e i telecronisti che ci accompagneranno in ogni sfida
Quello che devi sapere
LA NBA SU SKY SPORT
- Anche per la stagione 2025-26 le emozioni della regular season e dei playoff NBA passano sugli schermi di Sky Sport. Ecco quindi la programmazione aggiornata di tutte le partite con orari e canali di riferimento
LA NBA RESTA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI
MILWAUKEE BUCKS-OKLAHOMA CITY THUNDER (AMICHEVOLE PRESEASON)
- Diretta nella notte tra martedì 14 ottobre e mercoledì 15 ottobre alle 2.00 su Sky Sport Basket(canale 205) con commento in lingua originale
- Replica mercoledì 15 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in italiano a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
pubblicità
OKLAHOMA CITY THUNDER-HOUSTON ROCKETS
- Diretta nella notte tra martedì 21 ottobre e mercoledì 22 ottobre alla 1.30 su Sky Sport Basket(canale 205) con commento in italiano LIVE a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e in replica mercoledì 22 ottobre su Sky Sport Basket (canale 205)
LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS
- Diretta nella notte tra martedì 21ottobre e mercoledì 22 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in lingua originale
- Replica mercoledì 21 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (205) con commento in italiano a cura di Davide Fumagalli e Matteri Soragna
pubblicità
DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS
- Diretta nella notte tra mercoledì 22 ottobre e giovedì 23 ottobre alle 3.30 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in lingua originale
- Replica giovedì 23 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (205) con commento in italiano a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
GOLDEN STATE WARRIORS-DENVER NUGGETS
- Diretta nella notte tra giovedì 23 ottobre e venerdì 24 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in lingua originale
- Replica venerdì 24 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in italiano a cura di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina
pubblicità