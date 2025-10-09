Esplora tutte le offerte Sky
NBA, tutte le gare in onda su Sky Sport e in streaming su NOW nella stagione 2025-26

La data è ormai vicina, perché il 21 ottobre prende il via la regular season NBA 2025-26. E anche in questa stagione il meglio della lega più spettacolare del mondo passerà dagli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutte le partite con gli orari e i telecronisti che ci accompagneranno in ogni sfida

 

MILWAUKEE BUCKS-OKLAHOMA CITY THUNDER (AMICHEVOLE PRESEASON)

  • Diretta nella notte tra martedì 14 ottobre e mercoledì 15 ottobre alle 2.00 su Sky Sport Basket(canale 205) con commento in lingua originale
  • Replica mercoledì 15 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in italiano a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

OKLAHOMA CITY THUNDER-HOUSTON ROCKETS

  • Diretta nella notte tra martedì 21 ottobre e mercoledì 22 ottobre alla 1.30 su Sky Sport Basket(canale 205) con commento in italiano LIVE a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e in replica mercoledì 22 ottobre su Sky Sport Basket (canale 205)

LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS

  • Diretta nella notte tra martedì 21ottobre e mercoledì 22 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in lingua originale
  • Replica mercoledì 21 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (205) con commento in italiano a cura di Davide Fumagalli e Matteri Soragna

DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS

  • Diretta nella notte tra mercoledì 22 ottobre e giovedì 23 ottobre alle 3.30 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in lingua originale
  • Replica giovedì 23 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (205) con commento in italiano a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

GOLDEN STATE WARRIORS-DENVER NUGGETS

  • Diretta nella notte tra giovedì 23 ottobre e venerdì 24 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in lingua originale
  • Replica venerdì 24 ottobre dalle 11.00 su Sky Sport Basket (canale 205) con commento in italiano a cura di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

