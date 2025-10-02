Sky e NBA, nuovo accordo pluriennale: i dettagli

Accordo pluriennale per la trasmissione delle partite top del basket Usa. La Casa dello Sport di Sky diventa La Casa del Basket con il miglior spettacolo del basket da tutto il mondo. Da ottobre, otto mesi di alta intensità per una stagione senza pari, tutto sul canale dedicato Sky Sport Basket (205). Il basket americano con la stagione regolare NBA, l'NBA Christmas Day, il Martin Luther King Day, l'NBA All-Star, i playoff, le finali di Conference e le NBA Finals MERCATO NBA, TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI

Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l'NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW nel Paese.

Sky la Casa del Basket! Il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con lo spettacolo in arrivo da tutto il mondo.

La copertura NBA Nello specifico, dopo alcune sfide della pre season dal 2 ottobre, il nuovo canale dedicato Sky Sport Basket (205) dal 21 ottobre trasmetterà una ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA Christmas Day, le partite del MLK Day, l'NBA All-Star, diverse partite dei playoff per stagione, le Conference Finals con una serie in diretta ogni stagione e l'altra in differita, e le NBA Finals in diretta esclusiva nel 2027, offrendo una copertura in differita nel 2026 e nel 2028. In più, su Sky anche tante partite della prossima stagione regolare della WNBA, oltre a serie di playoff, Semifinali e Finali.

Il dream team di talent e giornalisti, i programmi e le news Oltre allo spettacolo delle grandi partite, seguite dal dream team di talent e giornalisti di Sky Sport, ci sarà anche un'ampia copertura con notizie, highlights, programmi come Basket Room NBA, studi e aggiornamenti continui garantiti ogni giorno da Sky Sport 24. La copertura non-stop sarà disponibile anche sul sito skysport.it, compresa Insider, la sezione premium del sito con i grandi nomi di Sky Sport, e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Approfondimento Belinelli Ambassador per Sky: "Porterò la mia esperienza"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport Basket (@skysportbasket)

De Bellis: "NBA accresce il valore della proposta di Sky come Casa del Basket" “Siamo felici di annunciare questo importante accordo - le parole di Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia - che conferma l'eccellenza dei nostri contenuti e l'impegno di Sky a garantire un'offerta di primo piano a tutti i nostri abbonati. L'NBA rappresenta il massimo livello professionistico del basket mondiale, che accresce il valore dell'intera proposta di Sky come Casa del Basket, altro pilastro fondamentale della nostra offerta sportiva. Il campionato americano, insieme alla pallacanestro italiana della LBA e all'esclusiva dei tornei europei fa del nostro canale dedicato Sky Sport Basket una destinazione globale e unica che raccoglie il meglio di tutti i campionati per i tanti appassionati di questo grande sport".