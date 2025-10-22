Che il tema principale della stagione dei Lakers sia rappresentato dal passaggio di consegne tra LeBron e Luka Doncic, leader designato della squadra, non è certo un mistero. E in assenza del compagno, l’ex Dallas prova davvero a prendere i Lakers sulle proprie spalle già dalla gara d’esordio, ma pur sfiorando la tripla doppia con 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist e un buon 17/27 dal campo, Doncic appare troppo solo e non riesce a trascinare la squadra alla vittoria.

