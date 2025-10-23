Introduzione
Debutto con il botto per i Sixers, che trascinati da Tyrese Maxey e dal rookie VJ Edgecombe sbancano il TD Garden. Vittoria convincente per New York, che doma i Cavs, e per Milwaukee, dove il solito Giannis Antetokounmpo travolge gli Wizards. Crollo a sorpresa invece per i Clippers, che sul campo dei Jazz subiscono una pesantissima sconfitta. Sconfitta all’esordio anche per Miami, che perde di misura il derby della Florida a Orlando nonostante la buona prova dell’azzurro Simone Fontecchio. Il derby texano, invece, va agli Spurs, che battono nettamente Dallas grazie ad un Victor Wembanyama autentico mattatore di serata. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
MILWAUKEE BUCKS-WASHINGTON WIZARDS 133-120
Non c’è storia a Milwaukee, dove agli Wizards non basta la buona prova da 23 punti dell’ex di serata Khris Middleton, perché dall’altra parte i Bucks scappano già nel 1° quarto, chiuso avanti 40-23, mandano sette giocatori in doppia cifra e sulle spalle del solito, inarrestabile Giannis Antetokounmpo (37 punti, 14 rimbalzi e 5 assist) ottengono una vittoria convincente all’esordio stagionale
MEMPHIS GRIZZLIES-NEW ORLEANS PELICANS 128-122
La sfida tra due squadre che in questa stagione cercheranno di ritrovarsi si rivela assai combattuta, con i Pelicans che trascinati da un Zion Williamson in serata e autore di una prova da 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist chiudono avanti il primo tempo. Memphis, però, cambia marcia nel 3° quarto e grazie a Ja Morant (35 punti e 13/20 dal campo) rimonta, supera e vince in volata
CHICAGO BULLS-DETROIT PISTONS 115-112
La partenza dei Bulls nella nuova stagione è a tratti travolgente, perché Chicago asfalta i Pistons con un 1° quarto quasi perfetto e chiuso avanti 35-19. Detroit, però, recupera man mano lo svantaggio e nell’ultimo parziale si riporta ad un solo possesso di distanza con un Cade Cunningham da 23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, ma a vincere sono comunque i padroni di casa, seppur di misura, con la doppia doppia da 28 punti e 14 rimbalzi di Nikola Vucevic
BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 116-117
La classicissima della Eastern Conference non delude le attese, tanto che nel finale è Payton Pritchard ad avere per due volte il tiro della possibile vittoria per i Celtics, ma il suo doppio errore fa gioire Philadelphia. Prima del finale concitato le due squadre si erano scambiate sorpassi e controsorpassi, con Jaylen Brown e Derrick White, autori di 25 punti a testa, e Tyrese Maxey (40 punti) e il rookie VJ Edgecombe (34 punti) a recitare il ruolo di protagonisti
ATLANTA HAWKS-TORONTO RAPTORS 118-138
La prima sorpresa della notte arriva da Atlanta, dove Trae Young, autore di 22 punti ma con 5/14 al tiro, e compagni crollano nel secondo tempo e cadono rumorosamente sotto i colpi del trio formato da R.J. Barrett (25 punti), Scottie Barnes (22 con anche 9 assist) e Gradey Dick (21 punti in uscita dalla panchina), che trascina Toronto a una vittoria netta e molto convincente
ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 125-121
Il derby della Florida premia Orlando, che al termine di una partita combattutissima ha la meglio su Miami solo negli ultimi possessi. Protagonisti attesi per i Magic, Paolo Banchero e Franz Wagner non deludono con 24 punti a testa, mentre sono 23 quelli di Desmond Bane al suo esordio con la nuova maglia. Agli Heat non bastano i 28 di Norman Powell, a sua volta esordiente con la sua nuova squadra, e nemmeno la buonissima prova dell’altro esordiente di serata Simone Fontecchio, autore di 13 punti in uscita dalla panchina in 19 minuti giocati
CHARLOTTE HORNETS-BROOKLYN NETS 136-117
Buona la prima per Charlotte, che manda addirittura nove giocatori in doppia cifra con Brandon Miller (25 punti) e LaMelo Ball (20) a guidare il gruppo, domina Brooklyn e comincia con il piede giusto la stagione. Serataccia per invece per i Nets, che danno ampio spazio alla loro nutrita rappresentanza di rookie ma che di fatto non riescono mai davvero ad entrare in partita
NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 119-111
Lo scontro diretto tra quelle che in molti considerano le due favorite a Est premia i Knicks, che partono meglio e poi contengono i tentativi di rientrare da parte di Cleveland grazie al solito Jalen Brunson (23 punti e 5 assist) e ad un ottimo OG Anunoby (24 punti e 14 rimbalzi). Ai Cavs, privi dei titolari Darius Garland e Max Strus, non bastano i 31 punti di un pur volenteroso Donovan Mitchell
UTAH JAZZ-L.A. CLIPPERS 129-108
La seconda sorpresa di serata arriva da Salt Lake City, dove i Clippers vengono travolti da Utah durante un 1° quarto da 43-19 per i padroni di casa che segna da subito l’esito finale della partita. Walker Kessler (22 punti, 9 rimbalzi e 4 assist) e Lauri Markkanen (20 punti e 6 rimbalzi) sono i protagonisti principali dell’ottima prova dei Jazz, mentre dall’altra parte il trio di stelle formato da Kawhi Leonard, James Harden e Bradley Beal tira con un pessimo 10/26complessivo dal campo, condannando la squadra a un debutto da dimenticare in fretta
DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 92-125
I Mavs, al loro esordio stagionale, diventano le prime vittime di Victor Wembanyama, semplicemente immarcabile e dominatore del derby texano con una sontuosa prova da 40 punti, 15 rimbalzi e 3 stoppate, il tutto tirando 15/21 dal campo. Sulle sue spalle gli Spurs scappano nel 2° quarto e non si fanno più riprendere, anche perché per Dallas il debutto in NBA di Cooper Flagg, schierato da playmaker de facto da Jason Kidd, si chiude con la doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi ma con solo 4/!3 al tiro
PORTLAND TRAIL BLAZERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 114-118
A Minnesota serve un Anthony Edwards già in forma scintillante e mattatore di serata con 41 punti e 7 rimbalzi per avere la meglio di una solida Portland, che cede solo nel finale dopo aver combattuto a lungo alla pari con gli avversari grazie soprattutto ad un Jerami Grant da 29 punti in uscita dalla panchina e dal solito Deni Avdija (20 punti e 7 rimbalzi)
PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS 120-116
A decidere una partita molto equilibrata tra Suns e Kings è Devin Booker, glaciale dalla lunetta nel finale e autore di una prestazione da 31 punti e 5 rimbalzi. La stella di Phoenix è supportata da un Dillon Brooks da 22 punti, mentre dall’altra parte i Kings sfiorano solo il colpo in trasferta spinti dai 30 punti di Zach LaVine e dai 29 di DeMar DeRozan
