La partenza dei Bulls nella nuova stagione è a tratti travolgente, perché Chicago asfalta i Pistons con un 1° quarto quasi perfetto e chiuso avanti 35-19. Detroit, però, recupera man mano lo svantaggio e nell’ultimo parziale si riporta ad un solo possesso di distanza con un Cade Cunningham da 23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, ma a vincere sono comunque i padroni di casa, seppur di misura, con la doppia doppia da 28 punti e 14 rimbalzi di Nikola Vucevic