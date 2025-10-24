Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Gilgeous-Alexander e Gordon aprono già le danze: tutti i ‘cinquantelli’ in stagione

NBA

Introduzione

Terza notte nella nuova stagione NBA, e già arrivano le prime prestazioni oltre i 50 punti. Ad aprire le danze sono Shai Gilgeous-Alexander, che nella vittoria al doppio overtime sui Pacers ha mandato a referto il suo career high con 55 punti, e Aaron Gordon, a sua volta autore del massimo in carriera con 50 punti ma uscito sconfitto nella sfida che i suoi Nuggets hanno perso sul campo di Golden State dopo un tempo supplementare. Ecco tutti i ‘cinquantelli’ della regular season 2025-26

 

TUTTA LA NBA SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Quello che devi sapere

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER: 55 PUNTI

  • 23 ottobre 2025
  • Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 135-141 (2OT)

GUARDA I 55 PUNTI DI GILGEOUS-ALEXANDER

 

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER: 55 PUNTI
1/2

AARON GODRON: 50 PUNTI

  • 23 ottobre 2025
  • Golden State Warriors-Denver Nuggets 137-131 (OT)

GUARDA I 50 PUNTI DI GORDON 

 

AARON GODRON: 50 PUNTI
2/2
pubblicità