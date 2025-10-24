I suoi punti nel secondo supplementare, quando al resto dei compagni e agli avversari cominciano a mancare le gambe, sono 9, ma rappresentano solamente il culmine di una prestazione mostruosa da parte di Shai Gilgeous-Alexander. Il suo tabellino personale alla fine dirà 55 punti con 15/31 dal campo oltre a 8 rimbalzi e 5 assist. E, considerati anche i 35 segnati contro Houston due sere fa, il canadese entra in un club ristretto: meglio di lui nelle prime due partite di regular season hanno fatto solo Anthony Davis e due autentiche leggende come Wilt Chamberlain e Michael Jordan

