Secondo successo su due gare per i Bulls, passando sul campo di una squadra quotata come i giovani Magic di Banchero e Wagner. Il miglior realizzatore è Josh Giddey con 21 punti e 8 rimbalzi, ma è la panchina con quattro giocatori in doppia cifra a fare la differenza. Banchero è il migliore per i padroni di casa con 24 punti, ma i difetti al tiro da tre (3/24 di squadra per un terribile 12.5%) sono riemersi prepotentemente nonostante l’arrivo di Desmond Bane (14 punti insieme ai 17 di Franz Wagner)

