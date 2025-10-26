Introduzione
Cinque partite nella notte NBA, nella quale spicca il terzo successo su tre dei campioni in carica dei Thunder, trascinati ad Atlanta dai 61 punti della coppia Holmgren-SGA. Rimangono imbattute a sorpresa anche Chicago, che passa sul campo di Orlando, e Philadelphia che supera Charlotte in un finale combattuto. Nette vittorie per Memphis su Indiana e per Denver su Phoenix, con Nikola Jokic di nuovo in tripla doppia. Di seguito il racconto e tutti gli highlights della notte
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-CHICAGO BULLS 98-110
Secondo successo su due gare per i Bulls, passando sul campo di una squadra quotata come i giovani Magic di Banchero e Wagner. Il miglior realizzatore è Josh Giddey con 21 punti e 8 rimbalzi, ma è la panchina con quattro giocatori in doppia cifra a fare la differenza. Banchero è il migliore per i padroni di casa con 24 punti, ma i difetti al tiro da tre (3/24 di squadra per un terribile 12.5%) sono riemersi prepotentemente nonostante l’arrivo di Desmond Bane (14 punti insieme ai 17 di Franz Wagner)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-OKC THUNDER 100-117
Terzo successo su tre per i campioni in carica di Oklahoma City, trascinati dai 31 punti di Chet Holmgren (6/8 da tre) e dai 30 di Shai Gilgeous-Alexander sul campo di Atlanta, approfittando delle tante assenze in casa Hawks. Privi di Kristaps Porzingis (influenza), Zaccharie Risacher (caviglia) e Jalen Johnson (caviglia), nel terzo quarto i padroni di casa sono crollati perdendolo per 39-25 senza più riuscire a impensierire i Thunder, nonostante i 17 punti di Nickeil-Alexander Walker e i 15 punti con 10 assist di Trae Young
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-CHARLOTTE HORNETS 125-121
Una tripla di Quentin Grimes a 14 secondi dalla fine fa girare la partita dalla parte di Philadelphia, al secondo successo su due in questo inizio di stagione. Tyrese Maxey è il migliore dei suoi con 28 punti, Joel Embiid torna a quota 20 (ma con soli due rimbalzi) e VJ Edgecombe ne realizza 15 dopo il fantastico esordio a Boston, ma è Grimes con i suoi 24 dalla panchina a decidere il match. Agli Hornets non servono i 27 di LaMelo Ball e i 21 di Collin Sexton, perdendo anche Brandon Miller per un infortunio alla spalla nel corso del primo tempo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MEMPHIS GRIZZLIES-INDIANA PACERS 128-103
Netta vittoria per i Grizzlies, che riscattano la sconfitta subita per mano di Miami superando i vice-campioni in carica di Indiana. Brilla il rookie Cedric Coward, autore di 22 dei suoi 27 punti nella ripresa con 6/6 da tre punti. Ai Pacers, privi di Andrew Nembhard, non bastano i 26 punti di Bennedict Mathurin (poi uscito per un problema al piede destro) per evitare la seconda sconfitta su due
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-PHOENIX SUNS 133-111
Seconda partita e seconda tripla doppia stagionale per Nikola Jokic, che ancora una volta pensa più a passarla (15 assist) e ad andare a rimbalzo (14 nella serata) che a segnare (14 punti con 5/8 al tiro), mettendo in ritmo altri sei compagni in doppia cifra guidati dai 23 di Jamal Murray. Coach Jordan Ott sulla panchina dei Suns deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria da capo-allenatore NBA nonostante i 31 punti di Devin Booker
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Quattro squadre ancora imbattute nella Eastern Conference, mentre tre sono ancora alla caccia del primo successo stagionale
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City prova già a fare il vuoto, con i soli Spurs in grado di poter pareggiare il loro record imbattuto. Mavs, Pelicans e Rockets ancora a caccia del primo successo
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Si torna di nuovo in campo stasera per i tradizionali appuntamenti della domenica: alle 23 su Sky Sport Basket (canale 205) va in scena la sfida tra i Cleveland Cavaliers e i Milwaukee Bucks, con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
TUTTE LE PARTITE NBA SU SKY SPORT BASKET